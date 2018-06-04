В Европе за первые три месяца 2018 года прибыли 20 тысяч мигрантов

Число мигрантов, нелегально пересекших границу с Европой, за первые три месяца 2018 года составило 20 тысяч, заявил первый заместитель председателя комитета по экономике и финансам Европарламента Маркус Фербер во время международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сокращаются миграционные потоки. В 2017 году было 200 тысяч нелегальных переходов границы, в первые три месяца этого года где-то 20 тысяч человек пересекли границу. В основном, к нам направляются люди из стран Магриба. Те данные, которые у нас сейчас есть, в любом случае меньше, чем в 2014-2015 годах", — сказал Фербер.

Он также отметил, что на маршрутах на пути в Европу многие мигранты и беженцы, в первую очередь женщины, сталкиваются с насилием.

В 2017 году более 75% детей и женщин стали жертвами сексуального насилия, сообщил Фербер.