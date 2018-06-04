Все виновные в произошедшей в Степанакерте драке понесут наказание – независимо от занимаемых должностей: Давид Бабаян

Все виновные в произошедшей 1-го июня в Степанакерте драке понесут наказание – независимо от занимаемых должностей. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя получившие общественное звучание события с участием сотрудников СНБ Арцаха и последовавшие за ними акции протеста в Степанакерте. По его словам, очень важно, чтобы эта проблема была решена в правовом поле.

«Любой подобный инцидент должен быть раскрыт, и виновные должны понести наказание. Здесь нет политического подтекста, такое мнение разделяют большинство протестующих. Это однозначно»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян. По его словам, разрешение конфликта важно в правовом, политическом и моральном аспектах.

«Должна быть дана правовая оценка, такие поступки не могут оставаться безнаказанными. Естественно, должно быть проведено расследование. Все виновные в произошедшей в Степанакерте драке понесут наказание – независимо от занимаемых должностей, положения. Все равны перед законом. С политической точки зрения – мы правовое, демократическое государство, и власти обязаны проявить политическую волю и сохранять все атрибуты правового и демократического государства.

С моральной точки зрения очень важно, чтобы подобного вообще не происходило. То есть, не только наказание должно быть неизбежным, но и соответствующая атмосфера должна царить в обществе, чтобы подобные инциденты были исключены. Это является долгом каждого, в первую очередь – властей, а также всех членов общества. Это, действительно, важная задача и вызов во всех плоскостях, над чем должны поработать и власти, и общество»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян. По его словам, некоторые пока продолжают акции протеста. В демократическом государстве это является нормальной практикой, попросту важно, чтобы все происходило в рамках закона, сказал он.

По его словам, пока стабильности и мирной жизни ничего не угрожает. На вопрос, есть ли необходимость во вмешательстве в эти события со стороны Армении, Бабаян сказал, что абсолютно нет.

«Мы понимаем интерес, который возникает в Армении к Арцаху и – наоборот, однако нет необходимости во вмешательстве, поскольку мы в состоянии решить проблему. Здесь нет врагов и друзей: здесь – наш народ и наши граждане. Есть справедливые требования, и они будут удовлетворены»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

Как сообщалоь ранее, генеральная прокуратура Республики Арцах возбудила уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в пятницу в Степанакерте.



1-го июня около 19:15 по адресу Баграмяна 2б в Степанакерте произошла потасовка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и Мгером Мусаеляном (сотрудник СНБ), Мхитаром Мусаеляном, Сергеем Мусаеляном, Гургеном Айрапетяном и Варданом Карамяном (сотрудник СНБ) с другой стороны.



Стороны избили друг друга, причинив телесные повреждения.



По данному факту 2-го июня в особом следственном отделе Генпрокуратуры Республики Арцах было возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 269-й (Хулиганство) Уголовного кодекса Арцаха.



Есть задержанные. Ведется следствие.



"Генпрокуратура с учетом интереса общественности к произошедшему инциденту посчитала целесообразным обнародовать отрезок видеозаписи, имеющейся в распоряжении следствия и касающийся драки", - отмечается в сообщении ведомства.



Как сообщают СМИ, по некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора между сотрудником спецслужбы и гражданами. Полицейские не вмешались в драку, а после избиения задержали представителей пострадавшей стороны. В субботу родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.

3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий.

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян также принимаал группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.Глава государства заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.