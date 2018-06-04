Чемпионат мира по метанию пирогов с кремом состоялся в Великобритании
Чемпионат мира по метанию пирогов с заварным кремом в 51-й раз прошел в Великобритании. В нем приняли участие более 30 команд, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
"Битва пирогами" развернулась в деревне Коксхит графства Кент. Согласно правилам, выпечку можно было метать в соперников только левой рукой. Максимум очков как всегда, начислялось за попадание в лицо. В этом году повара приготовили для состязаний примерно две тысячи пирогов.
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