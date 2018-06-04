Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь

Чемпионат мира по метанию пирогов с кремом состоялся в Великобритании


Чемпионат мира по метанию пирогов с заварным кремом в 51-й раз прошел в Великобритании. В нем приняли участие более 30 команд, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

"Битва пирогами" развернулась в деревне Коксхит графства Кент. Согласно правилам, выпечку можно было метать в соперников только левой рукой. Максимум очков как всегда, начислялось за попадание в лицо. В этом году повара приготовили для состязаний примерно две тысячи пирогов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации