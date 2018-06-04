Двухметровый астероид взорвался над Африкой, сообщают в НАСА

Астрономы НАСА открыли на минувших выходных небольшой околоземный астероид, 2018 LA, за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли и взорвался в небе над Африкой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который мы нашли до того, как он столкнулся с Землей. Вдобавок, нам лишь во второй раз удалось предсказать то что подобное небесное тело упадет на нашу планету задолго до того как это произойдет в реальности", — заявил Пол Чодас (Paul Chodas) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).