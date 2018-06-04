В Литве началась активная фаза военно-морских учений НАТО Baltops

Операция по десантированию войск с моря открыла в понедельник в Литве активную фазу военно-морских учений НАТО Baltops 2018. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство обороны Литвы.

Высадка проводится в районе поселка Немирсета. В операции задействованы десантный корабль-док USS Oak Hill ВМС США и десантный ORP Krakow ВМС Польши. На берег высаживаются морские пехотинцы США и Румынии, их число не уточняется. за действиями военных наблюдают президент Даля Грибаускайте, дипломаты, почетные гости, журналисты.

Учения Baltops 2018 продлятся до 15 июня. В учениях задействованы около 4 тыс. военных моряков и 37 кораблей 14 стран НАТО и партнера альянса Швеции.

Baltops - крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года, организатором является Командование ВМС США в Европе. Ранее в учениях принимали участие и военные корабли России.