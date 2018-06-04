NYT: Facebook делится данными пользователей с десятками производителей смартфонов

Американская компания Facebook за последние десять лет заключила минимум с 60 крупнейшими производителями телефонов, смартфонов и иных электронных устройств соглашения, открывшие доступ к личным данным пользователей этой социальной сети. Большинство этих соглашений действует до сих пор. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета New York Times.

По ее сведениям, данный процесс начался, когда Facebook старалась завоевать доминирующее положение среди соцсетей, и затронул такие компании, как Apple, Microsoft, Amazon и Samsung. Как отмечает издание, заключенные соглашения ставят под сомнение соблюдение компанией Марка Цукерберга собственных правил защиты данных пользователей и требований Федеральной комиссии по торговле США. В частности, производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей соцсети, но и их друзей, причем без согласия последних.