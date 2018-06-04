Католикос Арам Первый выразил поддержку президенту и народу Арцаха

Католикос Великого дома Киликийского Арам I установил контакт с президентом Арцаха Бако Саакяном, чтобы обсудить события в Арцахе. Как передает «Арменпресс», он выразил свою озабоченность в связи с проходящими там акциями прротеста.

Бако Саакян представил Араму I ситуацию в столице НКР, коснулся ее причин. В свою очередь, Католикос Великого дома Киликийского выразил озабоченность в связи со сложившейся в Степанакерте ситуацией и выразил поддержку Саакяну и народу Карабаха, при этом подчеркнув, что имеющиеся вызовы должны быть преодолены в атмосфере взаимопонимания, а стороны обязаны проявить бдительность и благоразумие, не допустив при этом такого развития событий, которая могут навредить обеспечению безопасности республики.