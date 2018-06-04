Компании, осуществляющие нерегулярные пассажирские перевозки, прекращают акции протеста

Компании, осуществляющие нерегулярные автомобильные пассажирские перевозки, 6-го июня встретятся с ответственными лицами из Министерства транспорта Армении. Как передает «Арменпресс», сегодня состоялась встреча протестующих представителей компаний, осуществляющих нерегулярные пассажирские перевозки в РФ и обратно, с руководителем офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Варагом Сисеряном и советником вице-премьера Георгием Мурадяном. Один из участников акции протеста сообщил, что они договорились о том, что 6-го июня будет организована встреча с ответственными лицами Министерства транспорта Армении.

В сфере автомобильных пассажирских перевозок в Россию и в обратном направлении сегодня работают организации, которые имеют лицензии. Протестующие требуют временно приостановить или отменить запрет на перевозку пассажиров в Россию без лицензии, который вступил в силу с 1 июня.

Демонстранты также требуют пересмотреть порядок проведения тендеров, чтобы и небольшие компании имели возможность получать лицензию и работать в правовом поле.