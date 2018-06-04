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Ирак начал экспорт нефти из Киркука в Иран


Ирак приступил к экспортным поставкам нефти с месторождений провинции Киркук в Иран. Как передает Арменпресс, об этом телеканалу Al Sumaria сообщил в воскресенье официальный представитель министерства нефти Ирака Ахмед Джихад.

По его словам, "транспортировка нефти из Киркука в Иран - часть соглашения, заключенного между министерствами нефти двух стран", предусматривающего экспорт в объеме от 30 до 60 тыс. баррелей в сутки. Сырье будет доставляться автоцистернами на нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе (Иран), Тегеран в свою очередь будет поставлять эквивалентные объемы нефти на экспорт через южные порты в Персидском заливе.

"В будущем мы надеемся проложить трубопровод с месторождений Киркука до иранской границы мощностью 250 тыс. баррелей в сутки", - сказал Джихад.

Нефтяные залежи в Киркуке считаются одними из крупнейших в мире и оцениваются приблизительно в 13 млрд баррелей, или порядка 12% от общего объема запасов нефти в Ираке.

 




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