Тайвань начал крупнейшие военные учения

Крупнейшие ежегодные военные учения Тайваня с боевой стрельбой стартовали в понедельник рано утром и продлятся до пятницы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное информационное агентство.

Главными задачами учений "Хань гуан" являются отработка совместных операций на море и на земле.

Как отмечает агентство, на учениях отработают действия военных в случае "вторжения" сил Народной-освободительной Армии Китая с разных точек Тайваньского пролива.