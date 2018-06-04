Габриэл Саргсян победил в быстрых шахматах
Член сборной Армении, олимпийский чемпион Габриэл Саргсян продолжает удачные выступления в ОАЭ. Как передает «Арменпресс», в международном турнире «Madam Chess 2018» он одержал подряд 6 побед, и, набрав 6,5 очков, стал победителем турнира, обойдя обладателя второго места Салема Салеха на 1 очко.
- 13:04 В Гватемале объявили траур из-за гибели людей при извержении вулкана
- 12:51 Названы страны с худшими дорогами в мире
- 12:46 NYT: Facebook делится данными пользователей с десятками производителей смартфонов
- 12:13 В КНДР перед саммитом с США сменили военное руководство
- 11:46 СМИ: японский министр финансов вернет годовую зарплату из-за скандала в его ведомстве
- 11:41 В Турции, во время стычки с курдскими боевиками, были убиты трое военнослужащих
- 11:22 SpaceX решила отложить первый туристический полет вокруг Луны
- 10:59 Ирак начал экспорт нефти из Киркука в Иран
- 10:56 Тайвань начал крупнейшие военные учения
- 10:49 Полиция начала эвакуацию двух последних лагерей мигрантов в Париже
- 10:39 В Ереване на улице Чарагайтаин обрушился балкон
- 10:38 Габриэл Саргсян победил в быстрых шахматах
- 10:35 Азербайджанский режим похищает и убивает всех, кто ему не нравится: Статья Лапшина в «Le Monde»Save
- 10:29 Меланья Трамп не поедет на саммит США - КНДР в Сингапур
- 10:25 В Тбилиси метрополитен не работает из-за забастовки машинистов
- 10:09 Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Варденисе Save
- 10:08 Знаменитые сиамские близнецы из Танзании умерли в возрасте 22 лет
- 10:03 Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста в Степанакерте
- 10:02 Мэром Кишинева избран кандидат от проевропейской оппозиции
- 09:58 В Сан-Хосе открывается ежегодная конференция разработчиков Apple
- 09:51 Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25
- 09:50 Левон Аронян сыграл вничью с Фабиано Каруана: «Norway chess»
- 03.06-17:10 Нетаньяху перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
- 03.06-15:28 Для обеспечения стабильности в Арцахе Левон Тер-Петросян считает необходимым призыв главы Армении
- 03.06-14:57 По инициативе ополченцев в Степанакерте созван мирный митинг, также проходит акция протеста молодежи
- 03.06-14:37 В парламенте Арцаха создана комиссия по расследованию вопросов, получивших общественный резонанс
- 03.06-13:50 В Арцахе и трех областях Армении потеплеет на 5-7 градусов
- 03.06-13:45 Минобороны Арцаха призвало воздержаться от опасных шагов, искусственно обостряющих внутриполитическую ситуацию
- 03.06-13:09 Бако Саакян провел совещание с членами Совета безопасности относительно произошедшего накануне инцидента
- 03.06-12:06 В районе Суренавана российские пограничники задержали двух неизвестных нарушителей границы РА
- 03.06-11:44 «Лео» - чемпион Армении по футзалу
- 03.06-11:35 Дель Потро и Уильмс вышли в следующий тур «Ролан Гаррос»
- 03.06-11:33 Задержан подозреваемый в убийстве на ярмарке «Мир золота»
- 03.06-11:14 В турнире в Ставангере Аронян пока делит 2-3 места
- 02.06-19:31 Анонс мероприятий на 4 июня
18:11, 30.05.2018
Просмотрели 3298 раз Премьер-министр Армении надеется на скорейшую реализацию проекта по созданию альтернативного Ларсу пути
14:28, 01.06.2018
Просмотрели 1537 раз На призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к военнообязанным, находящимся вне Армении, уже есть отклики
19:13, 30.05.2018
Просмотрели 1358 раз Ученики армянской школы США обсудили разные вопросы с президентом Армении
20:36, 01.06.2018
Просмотрели 1316 раз Армения призывает европейских партнеров скорее довести до конца процесс ратификации соглашения Армения-ЕС: глава МИД
20:10, 01.06.2018
Просмотрели 1284 раз Представитель МИД РФ дал жесткий ответ на вопрос азербайджанского журналиста