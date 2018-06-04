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Габриэл Саргсян победил в быстрых шахматах


Член сборной Армении, олимпийский чемпион Габриэл Саргсян продолжает удачные выступления в ОАЭ. Как передает «Арменпресс», в международном турнире  «Madam Chess 2018» он одержал подряд 6 побед, и, набрав 6,5 очков, стал победителем турнира, обойдя обладателя второго места Салема Салеха на 1 очко.


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