В Ереване на улице Чарагайтаин обрушился балкон

Как сообщает МЧС Армении, 3-го июня в 22:42 в службу "911" поступил сигнал о том, что в здании на улице Чарагайтаин в Ереване обрушился балкон на 15-м этаже. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехали один боевой расчет, оперативная группа Национального центра кризисного управления и дежурная группа Центра медицины катастроф.Выяснилось, что обрушилось около 1 кв.м бетонной конструкции внешней двухслойной стены кладовки, построенной в квартире на 15-м этаже. Обломки упали на черепичный навес расположенного на первом этаже этого здания салона красоты "Эдора", повредив его (4 кв.м).Во дворе дома были обнаружены поврежденные автомобили марок "Honda Fit" I "Mercedes C".Спасатели огородили территорию.