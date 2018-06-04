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Меланья Трамп не поедет на саммит США - КНДР в Сингапур


Первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать президента Дональда Трампа на саммите G7 в Канаде и во время намеченной на 12 июня встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье американской телекомпании ABC официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм.

Телекомпания обратила внимание, что Меланья Трамп не показывалась на публике уже 24 дня подряд.

19 мая супруга Дональда Трампа вернулась в Белый дом после того, как почти неделю провела в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида рядом с Вашингтоном, где ей пришлось перенести процедуру эмболизации.

 




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