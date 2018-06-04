Знаменитые сиамские близнецы из Танзании умерли в возрасте 22 лет

Сиамские близнецы из Танзании Мария и Консолата Мвакикути умерли в возрасте 21 года в местной больнице, где они находились последние полгода, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

У сестер, с рождения соединенных вместе от пупка и ниже, были общие печень, легкие и некоторые другие органы, однако у них было два сердца, две головы и отдельная пара рук у каждой.

Сестры-близнецы были хорошо известны и любимы в Танзании. После их смерти в соцсетях появилось множество сообщений с соболезнованиями.

Президент Танзании Джон Магуфули написал в "Твиттере", что глубоко опечален их смертью, добавив, что Консолата и Мария мечтали принести пользу стране.

В прошлогоднем интервью Би-би-си сестры говорили, что по окончании университета они хотели бы работать учителями.

Мария и Консолата были против того, чтобы их разделили хирургическим путем. В интервью Би-би-си они признавались, что хотели бы однажды выйти замуж и чтобы у них был один супруг на двоих.