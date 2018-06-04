Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Варденисе Save

В следственном управлении СК Гегаркуникской области возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в Варденисе взрыва.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, 3-го июня в 05:05 в полицию Вардениса поступил сигнал о том, что близ магазина "Банаван" в городе произошел взрыв.



На место выехала оперативно следственная группа. При осмотре места происшествия выяснилось, что повреждены стекла в салонах-магазинах, расположенных на первом этаже здания N13 по улице А.Сесманукяна, а также стекла в некоторых квартирах.

Очаг взрыва находился в передней части этих магазинов. По предварительным данным, было использовано взрывчатое вещество. С места инцидента были взяты несколько образцов.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 235-й (Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия , боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и пунктов 1-го и 2-го части 2-й статьи 185-й (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, причинившие ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Армении. Ведется следствие.Для выяснения ряда обстоятельств сотрудникам Варденсисского отделения полиции было поручено провести оперативно-розыскные мероприятия. Проведена экспертиза видеозаписи, допрошен ряд лиц. Предпринимаются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшедшего.