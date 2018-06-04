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Мэром Кишинева избран кандидат от проевропейской оппозиции


Лидер проевропейской партии "Платформа Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе победил во втором туре досрочных выборов мэра Кишинева. Согласно предварительным данным, обнародованным в воскресенье ЦИК после обработки 98% бюллетеней, он набирает 52,16 % голосов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Его соперник, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Иван Чебан набрал 47,94%. Чебан уже признал поражение. "Таков выбор жителей Кишинева. Я поздравляю Нэстасе с победой и желаю ему выполнить все данные обещания", - сказал он.

Всего в воскресном голосовании по данным ЦИК приняли участие 248671 человек - 39,12% от общего количества избирателей (631 тыс.), включенных в списки для голосования.

 

 




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