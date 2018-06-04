В Сан-Хосе открывается ежегодная конференция разработчиков Apple

Ежегодная всемирная конференция разработчиков программного обеспечения для платформ американской корпорации Apple открывается в понедельник в Сан-Хосе (штат Калифорния). Мероприятие продлится пять дней, в ходе которых компания, как ожидается, анонсирует новые приложения и устройства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Apple до начала мероприятия традиционно не раскрывает информацию о новинках. Однако эксперты профильных американских изданий и интернет-сайтов считают, что компания, помимо обновлений операционных систем, может анонсировать новые гаджеты в линейках своих смартфонов iPhone, планшетов iPad и ноутбуков MacBook.