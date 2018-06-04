Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25

Не менее 25 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон, передало агентство EFE. Ранее сообщалось о семи погибших.

По данным властей, в убежищах были размещены 653 человека из потенциально уязвимых районов: 378 - в департаменте Эскуинтла, 275 - в Сакатепекесе. Сведений о наличии пропавших без вести нет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Гватемале объявлен высокий уровень опасности, а в трех ее департаментах (Чимальтенанго, Эскуинтле и Сакатепекесе) - максимальный. К настоящему времени последствия продолжающегося извержения затронули более чем 1,7 млн человек.

Согласно оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. Это извержение стало одним из наиболее мощных за последние годы.

Фуэго считается одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики.

Президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения.

Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек из опасного района, в том числе города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году. По оценкам экспертов, это может серьезно снизить поток туристов, посещающих Гватемалу.

AP Photo/Santiago Billy



