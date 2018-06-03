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В парламенте  Арцаха создана комиссия по расследованию вопросов, получивших общественный резонанс


В парламенте  Арцаха создана комиссия по расследованию вопросов, получивших общественный резонанс.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  Национального собрания  Арцаха.

«Согласно ст.20 Регламента НС АР и по требованию депутатов, председатель Национального собрания  Арцахской республики Ашот Гулян 2 июня объявил о создании парламентской комиссии по расследованию, которая изучит вопросы, получившие общественный резонанс», - говорится в  сообщении.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в  19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив  дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на  место оперативная группа выяснила, что в тот же  день в  районе 19:15 часов в  указанном месте  возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной  стороны и  сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны  нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря  предпринятым  сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское  городское  отделение  полиции подвергнуты  приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся материалы для  представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры  Арцаха. 

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности, заместитель председателя, руководители фракций и представители постоянных комиссий Национального собрания.

Был  обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.

Глава государства отметил необходимость проведения надлежащего детального расследования и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке.

 




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