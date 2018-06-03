В парламенте Арцаха создана комиссия по расследованию вопросов, получивших общественный резонанс.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Национального собрания Арцаха.

«Согласно ст.20 Регламента НС АР и по требованию депутатов, председатель Национального собрания Арцахской республики Ашот Гулян 2 июня объявил о создании парламентской комиссии по расследованию, которая изучит вопросы, получившие общественный резонанс», - говорится в сообщении.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в 19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что в тот же день в районе 19:15 часов в указанном месте возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной стороны и сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря предпринятым сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское городское отделение полиции подвергнуты приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся материалы для представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры Арцаха.

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности, заместитель председателя, руководители фракций и представители постоянных комиссий Национального собрания.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.

Глава государства отметил необходимость проведения надлежащего детального расследования и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке.