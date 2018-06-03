Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

В Арцахе и трех областях Армении потеплеет  на 5-7 градусов


3 июня на значительной территории Армении, 4 июня – в  северных районах, 5-8 июня – после  полудня и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с. В  отдельных районах возможен град.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.  

4-5  июня в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе  потеплеет  на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  Ереване  3 июня время от времени, 4 июня   после  полудня и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с.

5-8 июня погода ожидается без осадков.

 




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