В Арцахе и трех областях Армении потеплеет  на 5-7 градусов

3 июня на значительной территории Армении, 4 июня – в северных районах, 5-8 июня – после полудня и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

4-5 июня в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе потеплеет на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 3 июня время от времени, 4 июня после полудня и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

5-8 июня погода ожидается без осадков.