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Минобороны Арцаха призвало  воздержаться от опасных шагов, искусственно обостряющих внутриполитическую ситуацию


Минобороны Арцаха распространило заявление по поводу происшедшего 1 июня в Степанакерте  инцидента  на  бытовой почве, призвав воздержаться от опасных шагов, искусственно обостряющих внутриполитическую ситуацию.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  МО АР, добавив:

Дорогие  соотечественники,

происшедший вечером 1 июня в Степанакерте  печальный инцидент на  бытовой почве получил широкий общественный резонанс.

Учитывая тот факт, что в тылу, находящемся не очень далеко от передовой, любой  случай, который даже слегка может угрожать безопасности народа и отразиться на  ситуации в зоне  границы, Минобороны Арцаха выражает глубокую обеспокоенность относительно развития  этого и следующих за ним случаев. 

Принимая абсолютное  верховенство конституционного права  каждого гражданина и считая непозволительным предосудительным любое  проявление насилия, Министерство обороны  Арцахской  республики призывает воздержаться от опасных шагов, искусственно обостряющих внутриполитическую ситуацию, и без того находящуюся перед внешней угрозой, и  рассматривать разрешение вопроса исключительно в  правовом поле.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в  19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив  дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на  место оперативная группа выяснила, что в тот же  день в  районе 19:15 часов в  указанном месте  возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной  стороны и  сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны  нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря  предпринятым  сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское  городское  отделение  полиции подвергнуты  приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся материалы для  представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры  Арцаха.




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