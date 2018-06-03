Минобороны Арцаха призвало  воздержаться от опасных шагов, искусственно обостряющих внутриполитическую ситуацию

Минобороны Арцаха распространило заявление по поводу происшедшего 1 июня в Степанакерте инцидента на бытовой почве, призвав воздержаться от опасных шагов, искусственно обостряющих внутриполитическую ситуацию.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО АР, добавив:

Дорогие соотечественники,

происшедший вечером 1 июня в Степанакерте печальный инцидент на бытовой почве получил широкий общественный резонанс.

Учитывая тот факт, что в тылу, находящемся не очень далеко от передовой, любой случай, который даже слегка может угрожать безопасности народа и отразиться на ситуации в зоне границы, Минобороны Арцаха выражает глубокую обеспокоенность относительно развития этого и следующих за ним случаев.

Принимая абсолютное верховенство конституционного права каждого гражданина и считая непозволительным предосудительным любое проявление насилия, Министерство обороны Арцахской республики призывает воздержаться от опасных шагов, искусственно обостряющих внутриполитическую ситуацию, и без того находящуюся перед внешней угрозой, и рассматривать разрешение вопроса исключительно в правовом поле.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в 19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что в тот же день в районе 19:15 часов в указанном месте возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной стороны и сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря предпринятым сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское городское отделение полиции подвергнуты приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся материалы для представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры Арцаха.