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Бако Саакян провел совещание с членами Совета безопасности относительно произошедшего накануне инцидента


2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности, заместитель председателя, руководители фракций и представители постоянных комиссий Национального собрания.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.

Глава государства отметил необходимость проведения надлежащего детального расследования и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке.

Бако Саакян особо отметил, что сохранение стабильности и законности в стране, обеспечение безопасности границ являются исключительными ценностями для нашего народа и всего армянства.

Президент Саакян дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по решению обсужденных вопросов.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в  19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив  дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на  метсо оперативная группа выяснила, что в тот же  день в  районе 19:15 часов в  указанном месте  возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной  стороны и  сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны  нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря  предпринятым  сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское  городское  отделение  полиции подвергнуты  приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся метериалы для  представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры  Арцаха.




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