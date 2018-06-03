Бако Саакян провел совещание с членами Совета безопасности относительно произошедшего накануне инцидента

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности, заместитель председателя, руководители фракций и представители постоянных комиссий Национального собрания.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.

Глава государства отметил необходимость проведения надлежащего детального расследования и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке.

Бако Саакян особо отметил, что сохранение стабильности и законности в стране, обеспечение безопасности границ являются исключительными ценностями для нашего народа и всего армянства.

Президент Саакян дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по решению обсужденных вопросов.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в 19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на метсо оперативная группа выяснила, что в тот же день в районе 19:15 часов в указанном месте возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной стороны и сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря предпринятым сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское городское отделение полиции подвергнуты приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся метериалы для представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры Арцаха.