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В районе Суренавана российские пограничники задержали двух неизвестных нарушителей границы РА


31 мая на участке Арташатского пограничного отряда в районе населенного пункта Суренаван, российские пограничники задержали двух неизвестных, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, благодаря использованию современных средств охраны государственной границы, пограничный наряд в течение короткого времени обнаружил и задержал злоумышленников.

Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

 




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