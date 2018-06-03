В районе Суренавана российские пограничники задержали двух неизвестных нарушителей границы РА

31 мая на участке Арташатского пограничного отряда в районе населенного пункта Суренаван, российские пограничники задержали двух неизвестных, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, благодаря использованию современных средств охраны государственной границы, пограничный наряд в течение короткого времени обнаружил и задержал злоумышленников.

Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.