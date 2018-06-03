«Лео» - чемпион Армении по футзалу

Команда «Лео» стала чемпионом Армении по футзалу.

Как передает Арменпресс, состоялась финальная встреча чемпионата Армении по футзалу между командами "Лео" и "Чарбах". После двух встреч лидировал "Лео" со счетом 2:0. Напомним: по правилам, титул чемпиона достается команде, которая одержала 3 победы.

В напряженной борьбе третью победу одержал "Лео" – со счетом 5:3.

После матча чемпионский кубок капитану "Лео" Гегаму Мартиросяну вручил член исполкома ФФА, председатель комитета ФФА по футзалу и женскому футболу Сукиас Аветисян.