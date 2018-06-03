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«Лео» - чемпион Армении по футзалу


Команда «Лео» стала чемпионом Армении по футзалу.

Как передает Арменпресс, состоялась финальная встреча чемпионата Армении по футзалу между командами "Лео" и "Чарбах". После  двух встреч лидировал "Лео"  со счетом  2:0. Напомним: по правилам, титул чемпиона достается команде, которая одержала 3  победы. 

В  напряженной борьбе третью победу одержал "Лео" – со счетом 5:3.

После матча чемпионский кубок капитану "Лео" Гегаму Мартиросяну вручил член исполкома ФФА, председатель комитета ФФА по футзалу и женскому футболу Сукиас Аветисян.




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