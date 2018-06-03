Дель Потро и Уильмс вышли в  следующий тур «Ролан Гаррос»

В следующий тур Большого шлема - «Ролан Гаррос», вышли аргентинец Хуан Мартин дель Потро и американка Серена Уильямс.

Как передает Арменпресс, в женском соревновании экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в 4 этап «Ролан Гаррос», победив немку Юли Герхес со счетом 3:6, 4:6.

Среди мужчин олимпийский вице-чемпион Хуан Мартин дель Потро в игре, длившейся 2 часа 20 минут, победил испанца Рамоса Виноласа и вышел в 1/8 финала.

Один из 4 турниров Большого шлема - «Ролан Гаррос», проводится с 1891г. Это единственный из турниров Большого шлема, который проводится на грунтовом корте. Самый титулованный участник «Ролан Гаррос» - испанец Рафаэль Надаль, одержавший победу 10 раз.