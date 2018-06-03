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Дель Потро и Уильмс вышли в  следующий тур «Ролан Гаррос»


В следующий  тур Большого шлема - «Ролан Гаррос», вышли аргентинец Хуан Мартин дель Потро и американка Серена Уильямс.

Как передает Арменпресс, в женском соревновании экс-первая ракетка мира Серена Уильямс  вышла  в 4 этап «Ролан Гаррос», победив  немку Юли Герхес со счетом 3:6, 4:6.

Среди мужчин олимпийский вице-чемпион Хуан Мартин дель Потро в игре, длившейся 2 часа 20 минут, победил испанца Рамоса Виноласа и вышел в 1/8 финала. 

Один из 4 турниров Большого шлема - «Ролан Гаррос», проводится с 1891г. Это единственный из турниров Большого шлема, который проводится на грунтовом корте. Самый титулованный участник «Ролан Гаррос» - испанец  Рафаэль Надаль, одержавший  победу 10 раз.

 

 




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