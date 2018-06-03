Задержан подозреваемый в  убийстве  на  ярмарке «Мир золота»

В Следственном отделе СК РА административных округов Еревана Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное дело по факту убийства на ярмарке «Мир золота» 2 июня – подозреваемый задержан.

Об этом Арменпресс сообщили в СК РА, добавив: «2 июня в 22.00 из МЦ «Наири» было получено сообщение, что в МЦ с «колото-резаной раной в правой стороне груди» доставлен гражданин Еревана Армен Авдалян (1983 г/р). Он заявил, что получил ранение во время драки на ярмарке «Мир золота» на ул.Хоренаци, 24.

В тот же день в районе 22.05 часов в ЗАО «Скорая помощь» поступило сообщение о том, что бригада 01, выехавшая по вызову, на ярмарке «Мир золота» на ул.Хоренаци, 24 обнаружила труп Арама Асатряна (1979 г/р) с колото-резаной раной.

По факту в Следственном отделе СК РА административных округов Еревана Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 104 и ч.1 ч.2 ст.34-104, разработан следственный план.

В результате неотложных следственных и судебно-процессуальных мер выяснились некоторые обстоятельства, в том числе и личность предполагаемого убийцы, который был арестован.

По предварительным данным, в районе 21.00 часов 2 июня на 6 этаже ярмарки «Мир золота» возникла ссора между сотрудниками безопасности занимавшегося ювелирным делом на той же ярмарке Г.Гахраманяном и его товарищами, во время которой один из участников ссоры нанес удары ножом сотрудникам безопасности А.Авдаляну и А.Асатряну. Асатрян скончался на месте, а Авдаляна доставили в МЦ «Наири».

Изучены данные видеокамер. Назначена судмедэкспертиза.

Выяснена личность подозреваемого. Это житель Еревана, который на ярмарке «Мир золота» обучается ювелирному делу, с высшим образованием, 1983 г/р. Он представил орудие убийства – нож.

Следствие продолжается».

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.