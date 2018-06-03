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Задержан подозреваемый в  убийстве  на  ярмарке «Мир золота»


В Следственном отделе СК РА административных округов  Еревана Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное  дело по факту  убийства на  ярмарке «Мир золота» 2 июня – подозреваемый задержан.

Об этом Арменпресс сообщили в СК РА, добавив: «2 июня в 22.00 из МЦ «Наири» было получено сообщение, что в МЦ с «колото-резаной раной в  правой стороне  груди» доставлен  гражданин Еревана Армен Авдалян (1983 г/р). Он заявил, что получил ранение во время драки на  ярмарке «Мир золота» на ул.Хоренаци, 24.  

В тот же  день в районе 22.05 часов в ЗАО «Скорая помощь» поступило сообщение о том, что  бригада 01, выехавшая  по вызову, на  ярмарке «Мир золота» на ул.Хоренаци, 24 обнаружила труп Арама Асатряна (1979 г/р)  с колото-резаной раной.

По факту в Следственном отделе СК РА административных округов  Еревана Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст. 104 и ч.1 ч.2 ст.34-104, разработан следственный план.

В результате  неотложных следственных и судебно-процессуальных мер выяснились некоторые  обстоятельства, в  том числе и личность предполагаемого убийцы, который был арестован.

По предварительным данным, в районе 21.00 часов 2 июня на 6 этаже  ярмарки «Мир золота» возникла ссора между  сотрудниками безопасности занимавшегося ювелирным делом на  той же  ярмарке Г.Гахраманяном и его товарищами, во время которой один из участников  ссоры нанес удары ножом сотрудникам безопасности А.Авдаляну  и А.Асатряну. Асатрян скончался на месте, а Авдаляна  доставили в  МЦ «Наири». 

Изучены  данные видеокамер. Назначена судмедэкспертиза.

Выяснена  личность подозреваемого. Это житель Еревана, который на ярмарке «Мир золота» обучается ювелирному  делу, с высшим образованием, 1983 г/р. Он представил орудие  убийства – нож.

Следствие  продолжается».

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.




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