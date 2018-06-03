В турнире в  Ставангере   Аронян  пока делит 2-3 места  

Лидер национальной сборной Армении по шахматам Левон Аронян в 5 туре. проходящего в Ставангере международного турнира Norway chess сыграл вничью

Как передает Арменпресс, соперником Ароняна в 5 туре был Максим Вашье-Лаграв. На 25-м ходу гроссмейстеры согласились поделить очко.

После этого тура Аронян набрал 2,5 очка и отстает от лидера на 1 очко. Действующий обладатель Кубка пока делит 2-3 места.