Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

В турнире в  Ставангере   Аронян  пока делит 2-3 места  


Лидер  национальной  сборной  Армении по шахматам Левон Аронян в  5 туре. проходящего в  Ставангере международного турнира Norway chess  сыграл вничью

Как передает Арменпресс,  соперником Ароняна  в  5 туре был Максим Вашье-Лаграв. На  25-м ходу гроссмейстеры согласились поделить очко.

После этого тура Аронян набрал 2,5 очка и отстает от лидера на 1 очко. Действующий  обладатель Кубка пока делит 2-3 места.




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