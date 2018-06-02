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Бако Саакян встретился с председателем и руководителями фракций парламента Арцаха


2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с председателем Национального собрания Ашотом Гуляном и руководителями фракций парламента.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней жизни страны. В центре особого внимания был инцидент, произошедший накануне в столице.

Стороны отметили необходимость сохранения стабильности и верховенства закона в республике и подчеркнули, что нужно провести детальное расследование, и виновные должны быть привлечены к ответственности в рамках закона.

 




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