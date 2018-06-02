Соглашение ЕС-Армения будет ратифицировано в предусмотренные сроки - Петр Свитальский

Процесс ратификации Соглашения ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве протекает в предначертанном режиме. Как передает Арменпресс, так заявил 2 июня в беседе с журналистами глава представительства ЕС в РА Петр Свитальский, подчеркнув, что в вопросе ратификации беспокоиться не следует.

«С 1 июня Соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве перешло к осуществлению на временной основе. На данный момент вступают в силу 80% положений, предусмотренных Соглашением. Процесс ратификации в странах Евросоюза происходит в рамках намеченной повестки. Некоторые страны уже ратифицировали его, а другие существенно продвинулись в этом вопросе. В июле в Европарламенте состоится голосование. И, следовательно, можно быть уверенным, что Соглашение будет ратифицировано всеми членами ЕС в нужные сроки», — подчеркнул Свитальский, что сегодня, в День Европы вполне уместно отметить это.

24 ноября в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе в присутствии президента РА Сержа Саргсяна и председателя Евросоюза Дональда Туска было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В рамках саммита Восточного партнерства Соглашение было подписано министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

Из стран ЕС Соглашение уже ратифицировали Латвия, Литва, Эстония. Во внутреннем процессуальном порядке ратифицировала и Армения.