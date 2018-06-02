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Соглашение ЕС-Армения будет ратифицировано в предусмотренные сроки - Петр Свитальский


Процесс ратификации Соглашения ЕС-Армения  о всеобъемлющем и расширенном партнерстве протекает в  предначертанном режиме. Как  передает Арменпресс, так заявил 2 июня  в беседе с журналистами глава представительства ЕС в РА Петр  Свитальский, подчеркнув, что в вопросе  ратификации беспокоиться не следует. 

«С 1 июня Соглашение ЕС-Армения  о всеобъемлющем и расширенном партнерстве  перешло  к осуществлению на временной основе. На данный момент вступают в силу 80% положений, предусмотренных Соглашением. Процесс ратификации в  странах Евросоюза происходит в рамках  намеченной повестки. Некоторые страны  уже ратифицировали его, а  другие  существенно продвинулись в этом вопросе. В июле в Европарламенте состоится голосование. И, следовательно, можно быть уверенным, что  Соглашение будет ратифицировано всеми членами ЕС в  нужные  сроки», — подчеркнул Свитальский, что сегодня, в  День Европы вполне  уместно отметить это.

24 ноября в  рамках саммита  Восточного партнерства в  Брюсселе в присутствии президента  РА  Сержа Саргсяна и председателя Евросоюза Дональда Туска  было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В  рамках саммита  Восточного партнерства Соглашение было подписано  министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

Из стран ЕС  Соглашение  уже  ратифицировали Латвия, Литва, Эстония. Во внутреннем процессуальном порядке ратифицировала и Армения

 




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