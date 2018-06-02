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ЕС готов содействовать правительству РА в организации внеочередных выборов – Свитальский


ЕС готов содействовать правительству  РА в организации внеочередных парламентских  выборов. Так заявил в беседе с журналистами глава представительства ЕС в РА Петр Свитальский.

Он добавил также, что в Армении  программа развития  ООН уже инициативно начала подготовительные работы. «Раньше программа  развития  ООН несла ответственность за обеспечение технической составляющей помощи в избирательных процессах. И я знаю, что они склонны  предоставить эту  помощь», - сказал он.

В  программе правительства РА есть раздел, посвященный проведению в  течение  года парламентских выборов, а  до  этого – преобразований в  Избирательном кодексе. 

В частности, отмечается, что необходимо отказаться от рейтинговой избирательной системы и перейти к полноценной  пропорциональной системе, сформировать избирательные  списки, отражающие  новую, истинную картину, которые  затем будут обновляться в самопроизвольном режиме, исключить возможность повторного голосования путем взятия отпечатков пальцев или другой равноценной системы, предоставлять платное и бесплатное эфирное время   политическим силам в прайм-тайм,  исключить незаконное  воздействие  на  свободное  волеизъявление граждан, давление и избирательные  взятки.




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