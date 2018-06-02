ЕС готов содействовать правительству РА в организации внеочередных выборов – Свитальский

ЕС готов содействовать правительству РА в организации внеочередных парламентских выборов. Так заявил в беседе с журналистами глава представительства ЕС в РА Петр Свитальский.

Он добавил также, что в Армении программа развития ООН уже инициативно начала подготовительные работы. «Раньше программа развития ООН несла ответственность за обеспечение технической составляющей помощи в избирательных процессах. И я знаю, что они склонны предоставить эту помощь», - сказал он.

В программе правительства РА есть раздел, посвященный проведению в течение года парламентских выборов, а до этого – преобразований в Избирательном кодексе.

В частности, отмечается, что необходимо отказаться от рейтинговой избирательной системы и перейти к полноценной пропорциональной системе, сформировать избирательные списки, отражающие новую, истинную картину, которые затем будут обновляться в самопроизвольном режиме, исключить возможность повторного голосования путем взятия отпечатков пальцев или другой равноценной системы, предоставлять платное и бесплатное эфирное время политическим силам в прайм-тайм, исключить незаконное воздействие на свободное волеизъявление граждан, давление и избирательные взятки.