GeoProMining в Армении провела ряд мероприятий, посвященных международному Дню защиты детей

GeoProMining - диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний, организовала ряд праздничныx мероприятий по случаю Международного дня защиты детей. Специально, принять личное участие во всех мероприятиях прибыл президент группы Роман Худолий.

В рамках праздничных мероприятий компания провела церемонию открытия 2х детских корпусов Детского сада в городе Арарат. Корпусы отремонтированны и оборудованы самыми комфортными удобствами и мебелью.

В регионах своего присутствия ,в частности в Варденисе и в Арарате GeoProMining , организовала ряд праздничныx мероприятий для детей, в рамках которых были проведены конкурсы и игры, и все участники получили подарки и угощения. Так,в рамках концертной программы,детей навестили модераторы,клоуны их любимые герои мультфильмов, а также юнные восходящие звезды эстрады.

Отдельная детская программа и финансовая поддержка была организована для детей с ограниченной ответственностью,которые находятся под вниманием компанией на протяжении 11 лет.

«Социальные программы,направленные на развитие подростающих поколений находятся в центре внимания социальной политики нашей компании. Простые действия, которые не отнимaют у нас много времени и сил, могут помочь изменить жизнь сотен малышей и подарить им надежду на будущее.

Особое внимание компания уделяет программам по подержке детей- инвалидов. Мало кто может в полной мере представить весь тот объём психологических, социальных и материальных проблем, с которыми приходиться сталкиваться детям ограниченной ответственности и их родителям каждый день. Но в наших силах помочь им, сделать их жизнь проще и легче…»,-заявил президент групп Роман Худолий.

В 2012 году GeoProMining в Армении запустила программу обучения армянских студентов в ведущих российских и армянских вузах по горнорудным специальностям. После обучения GeoProMining содействует трудоустройству молодых специалистов на своих предприятиях в Армении. Первые пять участников программы уже окончили Санкт-Петербургский государственный горный университет им. Плеханова и Ереванский государственный университете. В рамках программы, в ходе обучения в ВУЗе GeoProMining обеспечила студентам проживание, расходы на авиаперелеты, медицинскую страховку, а также ежемесячную стипендию.

В этот же день руководство компании подписали договоры с обиетурентами из города Арарат и села Арарат по обучению в Санкт Питербургском горном университете.Поступившуе на факультет горного дела студенты уже в сентябре поедут на учебу.

«Квалифицированные работники – одна из ключевых стратегий успеха компании. Как долгосрочный инвестор в Армении, GeoProMining относится к выбору персонала с особым вниманием: мы заинтересованы в профессиональных и преданных компании кадрах. Мы с большим энтузиазмом развиваем стипенендиальную программу по подготовке студентов, потому что уверены, что такая инициатива поможет нам в решение кадрового дифицита. А в масштабах страны будет способствовать сокращению оттока трудоспособного населения, открыв новые перспективы трудоустройства молодежи в регионах Армении», – прокомментировал президент GPM Роман Худолий.

Группа компаний GeoProMining - динамично развивающаяся международная частная компания с диверсифицированной ресурсной базой металлов:

В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия - Агаракский медно-молибденовый комбинат и компания GPMGold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой

GeoProMining направила на социальную политику компании за последние 10 лет более 8 млн.долларов США.