В Иране упал военный самолет

Военный иранский истребитель в субботу потерпел крушение в центральной провинции Исфахан, сообщает агентство Tasnim.

Самолет потерпел крушение недалеко от населенного пункта Дастджерд. Два члена экипажа выжили. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают бригады спасателей. О причинах произошедшего не сообщается.