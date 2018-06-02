Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", сообщила пресс-служба кабмина РФ.



Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции "Аккую" и сооружения газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы правительств двух стран отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

Йылдырым также поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства РФ и передал поздравления с наступающим Днем России, добавляется в сообщении.