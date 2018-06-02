Армения - чрезвычайно важный игрок в сотрудничестве  ЕАЭС-ЕС — Арцвик  Минасян

Армения может стать чрезвычайно важным игроком в установлении торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС-ЕС. В ответ на вопрос Арменпресс в рамках ежегодного форума «Выход стран ЕАЭС на новый уровень сотрудничества с внешним миром» сказал министр экономического развития и инвестиций РА — Арцвик Минасян.

«Армения в этом вопросе может стать чрезвычайно важным игроком, и не только потому, что будучи членом ЕАЭС, она подписала Соглашение о всеобъемлющем и партнерском сотрудничестве с ЕС, но есть и другие направления и четко обозначенные действия, которые сделают нашу экономику и инвестиции в Армению более привлекательными», — сказал Арцвик Минасян.

Он отметил принципиальное значение атмосферы сотрудничества и толерантности в отношениях Армении с ЕАЭС и ЕС.

«Армения действительно стала тем звеном, которое путем сопоставлений и необходимых перемен может обеспечить вхождение в две разные системы, а также использовать возможность сотрудничества с Ираном».

В этом контексте министр отметил важность создания ЗСТ «Мегри», которая может стать выгодной для всех сторон.