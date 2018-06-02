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Армения - чрезвычайно важный игрок в сотрудничестве  ЕАЭС-ЕС — Арцвик  Минасян


Армения может стать чрезвычайно важным игроком в установлении торгово-экономического  сотрудничества  ЕАЭС-ЕС. В ответ на  вопрос Арменпресс в рамках ежегодного форума «Выход стран ЕАЭС на новый уровень сотрудничества с внешним миром» сказал министр экономического развития  и инвестиций РА — Арцвик  Минасян.

«Армения в этом вопросе может стать чрезвычайно важным игроком, и не  только потому, что будучи членом ЕАЭС, она подписала Соглашение о всеобъемлющем и партнерском сотрудничестве с ЕС, но  есть и другие  направления и четко обозначенные действия, которые  сделают нашу экономику и инвестиции в Армению более привлекательными», — сказал Арцвик  Минасян.

Он отметил принципиальное значение атмосферы сотрудничества и толерантности в  отношениях Армении с  ЕАЭС и ЕС.

«Армения  действительно стала тем звеном, которое путем сопоставлений и необходимых перемен может обеспечить вхождение в  две  разные  системы, а  также использовать возможность сотрудничества  с  Ираном».

В этом контексте  министр отметил важность создания  ЗСТ «Мегри», которая может стать выгодной для  всех сторон.

 




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