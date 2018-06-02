Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

В Армении ожидаются дожди и усиление ветра


МЧС РА представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней.

Как передает Арменпресс, 2-3 июня время от времени, 4 июня на значительной территории Армении, 5 июня – в северных районах после  полудня и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с. В  отдельных районах возможен град.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.

2  июня в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе  температура понизится на 6-7 градусов, в 4-5 июня на столько же повысится.

В  Ереване 2-3 июня время от времени, 4 июня   после  полудня и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с.

5-7 июня погода ожидается без осадков.

 

 




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