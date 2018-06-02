В Армении ожидаются дожди и усиление ветра
15:45, 2 Июнь, 2018
МЧС РА представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней.
Как передает Арменпресс, 2-3 июня время от времени, 4 июня на значительной территории Армении, 5 июня – в северных районах после полудня и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен град.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.
2 июня в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе температура понизится на 6-7 градусов, в 4-5 июня на столько же повысится.
В Ереване 2-3 июня время от времени, 4 июня после полудня и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.
5-7 июня погода ожидается без осадков.