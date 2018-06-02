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Наири Саркисян назначен помощником премьер-министра


Указом Премьер-министра Никола Пашиняна от 1 июня Наири Саркисян назначен помощником премьер-министра.

Об этом сообщает правительственный сайт e-gov.am.

«Руководствуясь ч.10 ст.9 закона «Об  общественной службе», назначить Наири Саркисяна помощником премьер-министра», - говорится в решении.




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