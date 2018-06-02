Наири Саркисян назначен помощником премьер-министра
Указом Премьер-министра Никола Пашиняна от 1 июня Наири Саркисян назначен помощником премьер-министра.
Об этом сообщает правительственный сайт e-gov.am.
«Руководствуясь ч.10 ст.9 закона «Об общественной службе», назначить Наири Саркисяна помощником премьер-министра», - говорится в решении.
- 17:43 В Иране упал военный самолет
- 17:34 В Турции создали компанию по производству первого отечественного автомобиля
- 17:12 Медведев обсудил с Йылдырымом строительство "Турецкого потока"
- 17:00 Армения - чрезвычайно важный игрок в сотрудничестве ЕАЭС-ЕС — Арцвик Минасян
- 16:56 Uber прекратил работу в Турции
- 16:44 Бенедикт Камбербэтч спас незнакомца от нападения хулиганов
- 15:45 В Армении ожидаются дожди и усиление ветра
- 15:31 Наири Саркисян назначен помощником премьер-министра
- 15:24 Премьер-министр Никол Пашинян назначил пресс-секретаря
- 14:23 Велико желание приехать и собственными глазами увидеть новую Армению – послание Шарля Азнавура Николу Пашиняну
- 14:02 Для правительства Армении приоритетным будет реальное повышение пенсий и зарплат
- 13:44 Гаро Пайлан в Марселе встретился с представителями курдской общины
- 13:17 Народ Диарбекира с воодушевлением примет Гаро – Демирташ пожелал Пайлану успеха
- 13:10 Правительство Пашиняна намерено провести внеочередные парламентские выборы максимум в течение года
- 13:07 На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана сохранялась относительно спокойная ситуация
- 12:36 Освобождены с должностей советники президента Арцаха
- 12:16 Бойкотируйте грабителей и коррупционеров — Никол Пашинян о росте цен в крупных супермаркетах
- 12:09 Задержан гражданин Ирана, незаконно пересекший границу Арцаха
- 11:56 Европейские индексы - 01-06-18
- 11:54 Американские индексы выросли - 01-06-18
- 11:53 В одной из ереванских гостиниц отравились 13 человек
- 11:53 Цены на цветные металлы - 01-06-18
- 11:52 Цены на драгоценные металлы снизились - 01-06-18
- 11:51 Цены на нефть снизились - 01-06-18
- 11:30 В УИУ «Армавир» в пластиковой таре выращивают растения типа конопли
- 11:18 Существуют расходы, которые необходимо делать — Арарат Мирзоян о поездках на самолете премьер-министра
- 10:42 Алекс Фергюссон выписался из больницы
- 10:31 Маркос Пизелли и Эдгар Малакян присоединились к национальной сборной Армении
- 10:20 Зидан возглавит сборную Катара
- 09:57 Аронян победил представителя Азербайджана Мамедьярова — Norway chess
- 01.06-21:49 Опубликована программа правительства Армении
- 01.06-21:21 Предстоящие на 2 июня мероприятия
- 01.06-21:13 Вице-премьер Армении принял представителей Международного фонда сельскохозяйственного развития
- 01.06-20:36 Армения призывает европейских партнеров скорее довести до конца процесс ратификации соглашения Армения-ЕС: глава МИД
- 01.06-20:10 Представитель МИД РФ дал жесткий ответ на вопрос азербайджанского журналиста
18:11, 30.05.2018
Просмотрели 3087 раз Премьер-министр Армении надеется на скорейшую реализацию проекта по созданию альтернативного Ларсу пути
19:53, 27.05.2018
Просмотрели 2740 раз Президент Саркисян участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим проблемы со здоровьем
12:15, 26.05.2018
Просмотрели 1348 раз Габриел Саркисян — победитель блиц-турнира в Шардже
19:47, 27.05.2018
Просмотрели 1340 раз Никол Пашинян призвал всех ребят призывного возраста служить в Армянской армии – по примеру его сына
19:13, 30.05.2018
Просмотрели 1208 раз Ученики армянской школы США обсудили разные вопросы с президентом Армении