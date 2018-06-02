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Премьер-министр Никол Пашинян назначил пресс-секретаря


Указом Премьер-министра Никола Пашиняна от 1 июня Арман Егоян  назначен пресс-секретарем премьер-министра.

Об этом сообщает правительственный сайт e-gov.am.

«Руководствуясь ч.10 ст.9 закона «О государственной службе», назначить Армана Егояна пресс-секретарем премьер-министра», - говорится в решении. 

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 Родился 28 июня 1984 года в Ереване.

1991-2001 —  учился в ереванской шк.№ 51 им.Вардкеса Петросяна.

2001-2005 — учился на юридическом факультете Ереванского государственного университета.

2005-2007 — служил в ВС РА.

С 2008г.,  со дня основания,   являлся членом молодежной инициативы "Сейчас”, с 2011 года - членом совета одноименной общественной организации.  

В разные годы являлся участником гражданских инициатив. С 2013 года является членом союза, а затем партии "Гражданский договор".

2007-2009 — учился в магистратуре исторического факультета ЕГУ.

2010-2013 — работал в Минкульте РА.

2008-2014 — участник  ряда инициатив по вопросам экологии и градостроительства.

С 2013 г. —  член  союза, а с 2015г. — партии "Гражданский договор".

2013 — младший научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук.

2014-2015 — учился в Европейском колледже – в университетском городке Варшавы, получил степень магистра. 

2016 — работал на армяно-грузинской информационной площадке "Алик медиа".

2016-2018 — учился по магистерской программе «Академическое  исследование культурного наследия, политика и менеджмент» в Центральном европейском университете Будапешта.

Владеет русским, английским, французским и польскими языками.

Не женат. 




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