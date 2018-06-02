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Гаро Пайлан в Марселе встретился с представителями курдской общины


Депутат от прокурдской  Демократической партии народов в  президентских выборах Турции Гаро Пайлан 1 июня  в Марселе встретился с представителями курдской общины. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Nouvelles d’Armenie.

Во время встречи с представителями курдской общины, имеющей право участвовать в  предстоящих президентских и парламентских выборах, Пайлан отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган для получения большинства  в  парламенте намерен сделать все, чтобы  прокурдская партия не преодолела 10-процентный барьер и не  прошла в меджлис.

Пайлан отметил, что на их потенциальный электорат оказывается сильное давление.

«Несмотря  на  давление, мы  уверены, что преодолеем 10-процентный барьер», - сказал он. 

24 июня в Турции состоятся внеочередные  президентские и парламентские  выборы, после  которых страна перейдет на  президентскую форму  правления. Вместо прежних 550 депутатов в новом парламенте  будет 600 депутатов.

 




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