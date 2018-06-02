Гаро Пайлан в Марселе встретился с представителями курдской общины

Депутат от прокурдской Демократической партии народов в президентских выборах Турции Гаро Пайлан 1 июня в Марселе встретился с представителями курдской общины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Nouvelles d’Armenie.

Во время встречи с представителями курдской общины, имеющей право участвовать в предстоящих президентских и парламентских выборах, Пайлан отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган для получения большинства в парламенте намерен сделать все, чтобы прокурдская партия не преодолела 10-процентный барьер и не прошла в меджлис.

Пайлан отметил, что на их потенциальный электорат оказывается сильное давление.

«Несмотря на давление, мы уверены, что преодолеем 10-процентный барьер», - сказал он.

24 июня в Турции состоятся внеочередные президентские и парламентские выборы, после которых страна перейдет на президентскую форму правления. Вместо прежних 550 депутатов в новом парламенте будет 600 депутатов.