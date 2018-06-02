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Народ Диарбекира с воодушевлением примет Гаро – Демирташ пожелал Пайлану  успеха


Кандидат от прокурдской  Демократической партии народов в  президентских выборах Турции Селахетдин Демирташ, находящийся  в  тюрьме  с 2016г., и в заключении продолжает предвыборную пропаганду.

Как передает Арменпресс, он ответил на вопросы  армянской стамбульской газеты «Акос» о выборах. Он прокомментировал и выдвижение кандидатуры армянина Гаро Пайлана в Диарбекире. 

Демирташ сказал, что Гаро вполне соответствует Диарбекиру, а Диарбекир – Гаро. Он напомнил, что Диарбекир всегда был многоэтническим, многокультурным городом. 

«Однако происшедший в 1915г. Геноцид армян и последующие события стерли эту  особенность Диарбекира. До 80-х годов  армянские  семьи жили в  провинции Сур, даже во времена  моего детства. Однако репрессии  и гонения  80-90гг. заставили «последних армян» покинуть страну, и это было в высшей степени трагическое и травматическое  явление. Армяне  в  Диарбекире не гости, а хозяева. И выдвижение Пайлана – это ответ на эту  болезненную ситуацию. Уверен, что народ Диарбекира, вдохновленное  исторической памятью, с воодушевлением и распростертыми объятиями примет Гаро. Убежден, что установятся прекрасные отношения с местной  молодежью. Желаю ему  успеха», - сказал Демирташ.

Представитель ДПН рассказал и о своей предвыборной деятельности в  заключении. «Причина судебного процесса против  ДПН  - победа в выборах 7 июня 2015г. с этого дня тысячи членов  партии систематически арестуют  и выводят из политики. Я тоже заложник  этих действий», - отметил он, подчеркнув, что это результат не  судебного решения, а политического преследования. 

С ноября 2016г. Демирташ находится в заключении. Он первый кандидат в  Турции, выдвинувший свою кандидатуру  в  президентских выборах, будучи в  заключении. Несмотря  на многочисленные жалобы, суд оставил в  силе  свое  решение. ДПН обратилась в  Конституционный суд.

24 июня в Турции состоятся внеочередные  президентские и парламентские  выборы, после  которых страна перейдет на  президентскую форму  правления.  

Депутат Меджлиса  Гаро Пайлан на эти выборы  от Демократической партии народов. В отличие  от 1915г., когда он был выдвинут в  Стамбуле, на этот раз он выдвинут в  Диарбекире.  

Гаро Пайлан отличился в Меджлисе  своими смелыми выступлениями, в которых поднимал вопрос о Геноциде  армян, призывая власти повернуться лицом к  собственной истории и признать свое  преступление. Об официальном  признании Геноцида армян он даже представил предложение, которое  было отклонено. Он неоднократно поднимал и проблемы волнующие  стамбульских армян – например, выборы  армянского Патриарха Стамбула.

За  выступление  о Геноциде армян  в парламенте он  был подвергнут административному  наказанию. На днях стало известно, что в отношении него начато расследование  по печально известной  статье 301, в рамках которого составлено прошение  о лишении его депутатской неприкосновенности.




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