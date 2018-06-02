Народ Диарбекира с воодушевлением примет Гаро – Демирташ пожелал Пайлану  успеха

Кандидат от прокурдской Демократической партии народов в президентских выборах Турции Селахетдин Демирташ, находящийся в тюрьме с 2016г., и в заключении продолжает предвыборную пропаганду.

Как передает Арменпресс, он ответил на вопросы армянской стамбульской газеты «Акос» о выборах. Он прокомментировал и выдвижение кандидатуры армянина Гаро Пайлана в Диарбекире.

Демирташ сказал, что Гаро вполне соответствует Диарбекиру, а Диарбекир – Гаро. Он напомнил, что Диарбекир всегда был многоэтническим, многокультурным городом.

«Однако происшедший в 1915г. Геноцид армян и последующие события стерли эту особенность Диарбекира. До 80-х годов армянские семьи жили в провинции Сур, даже во времена моего детства. Однако репрессии и гонения 80-90гг. заставили «последних армян» покинуть страну, и это было в высшей степени трагическое и травматическое явление. Армяне в Диарбекире не гости, а хозяева. И выдвижение Пайлана – это ответ на эту болезненную ситуацию. Уверен, что народ Диарбекира, вдохновленное исторической памятью, с воодушевлением и распростертыми объятиями примет Гаро. Убежден, что установятся прекрасные отношения с местной молодежью. Желаю ему успеха», - сказал Демирташ.

Представитель ДПН рассказал и о своей предвыборной деятельности в заключении. «Причина судебного процесса против ДПН - победа в выборах 7 июня 2015г. с этого дня тысячи членов партии систематически арестуют и выводят из политики. Я тоже заложник этих действий», - отметил он, подчеркнув, что это результат не судебного решения, а политического преследования.

С ноября 2016г. Демирташ находится в заключении. Он первый кандидат в Турции, выдвинувший свою кандидатуру в президентских выборах, будучи в заключении. Несмотря на многочисленные жалобы, суд оставил в силе свое решение. ДПН обратилась в Конституционный суд.

24 июня в Турции состоятся внеочередные президентские и парламентские выборы, после которых страна перейдет на президентскую форму правления.

Депутат Меджлиса Гаро Пайлан на эти выборы от Демократической партии народов. В отличие от 1915г., когда он был выдвинут в Стамбуле, на этот раз он выдвинут в Диарбекире.

Гаро Пайлан отличился в Меджлисе своими смелыми выступлениями, в которых поднимал вопрос о Геноциде армян, призывая власти повернуться лицом к собственной истории и признать свое преступление. Об официальном признании Геноцида армян он даже представил предложение, которое было отклонено. Он неоднократно поднимал и проблемы волнующие стамбульских армян – например, выборы армянского Патриарха Стамбула.

За выступление о Геноциде армян в парламенте он был подвергнут административному наказанию. На днях стало известно, что в отношении него начато расследование по печально известной статье 301, в рамках которого составлено прошение о лишении его депутатской неприкосновенности.