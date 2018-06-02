Правительство Пашиняна намерено провести внеочередные парламентские  выборы максимум в течение года

В программе правительства проведению внеочередных парламентских выборов уделяется особое место.

Как передает Арменпресс, в программе правительства отмечается, что после бархатной, ненасильственной революции в Армении стало очевидно, что Национальное собрание VI созыва не отражает истинных патриотических настроений народа и истинное соотношение сил. «Эта реальность порождает бесспорную необходимость проведения внеочередных парламентских выборов», - говорится в правительственной программе.

Правительство считает важным проведение таких внеочередных парламентских выборов, которые будут действительно свободными, справедливыми, прозрачными и демократическими. Для проведения таких выборов и получения неоспоримых результатов со стороны общественности, необходимо произвести существенные преобразования Избирательного кодекса и избирательной системы.

Отмечается, что этими реформами необходимо отказаться от рейтинговой избирательной системы и перейти к полноценной пропорциональной системе, сформировать избирательные списки, отражающие новую, истинную картину, которые затем будут обновляться в самопроизвольном режиме, исключить возможность повторного голосования путем взятия отпечатков пальцев или другой равноценной системы, предоставлять платное и бесплатное эфирное время политическим силам в прайм-тайм, исключить незаконное воздействие на свободное волеизъявление граждан, давление и избирательные взятки.

В программе также отмечается, что внеочередные парламентские выборы следует провести максимум в течение года.