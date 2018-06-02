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Правительство Пашиняна намерено провести внеочередные парламентские  выборы максимум в течение года


В программе  правительства проведению внеочередных парламентских  выборов уделяется особое  место.

Как  передает Арменпресс, в  программе  правительства отмечается, что после  бархатной, ненасильственной  революции в  Армении стало очевидно, что Национальное  собрание VI созыва не отражает истинных патриотических настроений народа и истинное соотношение  сил. «Эта  реальность порождает бесспорную необходимость проведения внеочередных парламентских  выборов», - говорится  в  правительственной программе.  

Правительство считает важным проведение таких внеочередных парламентских  выборов, которые  будут действительно свободными, справедливыми, прозрачными и демократическими. Для проведения таких  выборов и получения  неоспоримых результатов со стороны  общественности, необходимо произвести существенные  преобразования Избирательного кодекса  и избирательной системы. 

Отмечается, что этими реформами необходимо отказаться от рейтинговой избирательной системы и перейти к полноценной  пропорциональной системе, сформировать избирательные  списки, отражающие  новую, истинную картину, которые  затем будут обновляться в самопроизвольном режиме, исключить возможность повторного голосования путем взятия отпечатков пальцев или другой равноценной системы, предоставлять платное и бесплатное эфирное время   политическим силам в прайм-тайм,  исключить незаконное  воздействие  на  свободное  волеизъявление граждан, давление и избирательные  взятки.

В программе  также отмечается, что внеочередные парламентские  выборы следует провести максимум в течение года.

 

 




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