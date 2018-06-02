На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана сохранялась относительно спокойная ситуация
За период времени 27 мая – 2 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно спокойная ситуация.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, в указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3000 выстрелов.
Передовые силы АО Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.
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