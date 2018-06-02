Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

На  линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана сохранялась относительно    спокойная ситуация


За период времени 27 мая – 2 июня на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно    спокойная ситуация.

 Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  в указанный период противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз. В сторону армянских позиций произведено более 3000 выстрелов.

 Передовые силы  АО Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые  задачи.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации