Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

Освобождены  с должностей советники президента  Арцаха


Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указы, согласно которым советник Президента Республики Арцах – начальник экономического управления Спартак Тевосян, советники Президента Артур Саркисян и Слава Асриян освобождены от занимаемых должностей согласно их собственному заявлению.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.




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