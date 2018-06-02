Освобождены  с должностей советники президента  Арцаха

Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указы, согласно которым советник Президента Республики Арцах – начальник экономического управления Спартак Тевосян, советники Президента Артур Саркисян и Слава Асриян освобождены от занимаемых должностей согласно их собственному заявлению.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.