Освобождены с должностей советники президента Арцаха
Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указы, согласно которым советник Президента Республики Арцах – начальник экономического управления Спартак Тевосян, советники Президента Артур Саркисян и Слава Асриян освобождены от занимаемых должностей согласно их собственному заявлению.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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