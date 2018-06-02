Европейские индексы - 01-06-18

МОСКВА, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.95% и составил 12724.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.24% и составил 5465.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7701.77 пункта, а российский RTSI вырос на 0.12% и составил 1164.37 пункта.