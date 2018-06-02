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В одной из ереванских гостиниц  отравились 13 человек


2 июня в  01:30 часов из МЦ «Григор Лусаворич» в полицию поступило сообщение о том, что  из одного из гостиничных комплексов на ереванской ул.Кочиняна к ним доставлены 13 человек с диагнозом «отравление хлором». 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, прибывшая на место оперативная группа выяснила, что по предварительным данным, что отравление произошло в бассейне отеля.

Назначена судмедэкспертиза.

Готовятся материалы  по факту. 

 

 




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