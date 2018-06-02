В УИУ «Армавир» в пластиковой таре  выращивают растения типа конопли

Работники УИУ «Армавир» 1 июня в 13:00 часов совершили незапланированный обыск в одной из камер 2-го участка, где на шкафу обнаружили выращиваемые в пластиковой таре растения, из них два - типа конопли.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минюста РА, растения конфискованы и отправлены на экспертизу.

По факту готовятся материалы.