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В УИУ «Армавир» в пластиковой таре  выращивают растения типа конопли


Работники УИУ «Армавир» 1 июня в 13:00 часов совершили незапланированный обыск в одной из камер 2-го участка, где  на шкафу обнаружили выращиваемые в пластиковой таре  растения, из них два - типа конопли.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минюста РА, растения  конфискованы и отправлены  на  экспертизу.

По факту готовятся материалы.




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