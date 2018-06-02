Существуют  расходы, которые  необходимо делать — Арарат Мирзоян о поездках на самолете  премьер-министра

Первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян подвел итоги заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Как передает Арменпресс, в Facebook Арарат Мирзоян сообщил, что на состоявшемся в Душанбе 31 мая – 1 июня заседании Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд соглашений, в том числе о рынке интеллектуальной собственности, стандартизации, инновационном развитии энергетики, об утилизации отходов электронной техники и др. Обсуждался ряд вопросов, представляющих общий для стран интерес.

«Мы общались с коллегами и в неформальной обстановке, «без галстуков», во время ужина. На формальных и неформальных встречах мы сумели послать нашим партнерам ряд месседжей, в том числе и о том, что Армения продолжит развитие сотрудничества в рамках СНГ.

Я сообщил также, что в связи с конституционными изменениями полномочия президента переданы премьер-министру, а премьер-министра – первому вице-премьеру, поэтому в формате глав государств СНГ Армению отныне будет представлять премьер-министр, а на Совете глав правительств - первый вице-премьер.

Мирзоян сообщил, что члены делегации – вице-премьер Мгер Григорян, министр экономики и инвестиций Арцвик Минасян, министр транспорта, связи и IT-сферы Акоп Аршакян, замминистра ИД Шаварш Кочарян, имели возможность провести встречи со своими коллегами и обсудить ряд важных для экономики вопросов, в том числе в сфере энергетики, ювелирной и сельского хозяйства.

«Контакты, конкретные программы, подписанные соглашения — все это оцениваю как позитивные и действительно важные для нашей страны», - сказал Мирзоян.

Относительно замечаний некоторых армянских СМИ о том, что вице-премьер мог полететь в Душанбе на обычном самолете, а не самолете премьер-министра, Мирзоян отметил: «По возвращении я узнал, что некоторые СМИ и фейсбук-пользователи поставили под сомнение необходимость поездки нашей делегации «на борту №1» - самолете премьер-министра. Отмечу, что в противном случае наша делегация в составе 20 человек, включая представителей СМИ, вынуждена была бы лететь через Москву, по отдельности и по не очень близким маршрутам, и в итоге потратить почти столько же – на билеты, еду, гостиницы.

Но самое существенное в том, что мы должны были бы поехать 30 мая и вернуться 2 июня. Эти два затраченных впустую дня были бы действительно роскошью для меня. Простите, но я не могу позволить себе такого, в то время как мой график в эти дни предельно насыщен – я иду на работу рано утром и возвращаюсь поздно ночью.

Финансовая экономия, конечно, входит в число наших приоритетов, и мы в этом вопросе последовательны. Но мы должны также понимать, что существуют расходы, которые необходимо делать — для эффективной работы системы государственного управления и, почему нет, для имиджа нашей страны».