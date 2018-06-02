Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

Существуют  расходы, которые  необходимо делать — Арарат Мирзоян о поездках на самолете  премьер-министра


Первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян подвел итоги заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Как передает Арменпресс,  в Facebook Арарат Мирзоян сообщил, что на состоявшемся в Душанбе 31 мая – 1 июня заседании Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд соглашений, в том числе о рынке  интеллектуальной собственности, стандартизации, инновационном развитии  энергетики, об утилизации отходов электронной техники и др. Обсуждался ряд вопросов, представляющих общий для стран интерес.  

«Мы общались с коллегами и в  неформальной обстановке, «без галстуков», во время ужина. На формальных и неформальных встречах мы  сумели послать нашим партнерам ряд месседжей, в  том числе  и о том, что Армения продолжит развитие сотрудничества в  рамках СНГ.

Я сообщил также, что в связи с конституционными изменениями полномочия  президента переданы премьер-министру, а премьер-министра – первому  вице-премьеру, поэтому  в формате глав государств СНГ Армению отныне  будет представлять премьер-министр, а на Совете глав правительств - первый  вице-премьер.

Мирзоян сообщил, что члены делегации – вице-премьер Мгер Григорян, министр экономики и инвестиций Арцвик  Минасян, министр транспорта, связи и IT-сферы Акоп Аршакян, замминистра ИД Шаварш Кочарян, имели возможность провести встречи со своими коллегами и обсудить ряд важных для  экономики вопросов, в том числе в  сфере энергетики, ювелирной и сельского хозяйства.

«Контакты, конкретные программы, подписанные  соглашения — все  это оцениваю как позитивные и действительно важные для  нашей страны», - сказал Мирзоян.  

Относительно замечаний некоторых армянских СМИ о том, что вице-премьер мог полететь в  Душанбе  на  обычном самолете, а не  самолете премьер-министра, Мирзоян отметил: «По возвращении я узнал, что некоторые  СМИ и фейсбук-пользователи поставили под сомнение  необходимость поездки нашей делегации «на борту №1» - самолете премьер-министра. Отмечу, что в  противном случае наша делегация в составе  20 человек, включая представителей  СМИ, вынуждена  была бы  лететь через Москву, по отдельности и по не очень близким маршрутам, и в итоге потратить почти столько же – на билеты, еду, гостиницы.

Но самое  существенное в том, что мы должны были бы  поехать 30 мая и вернуться 2 июня. Эти два затраченных впустую дня были бы  действительно роскошью для меня. Простите, но я не могу позволить себе такого, в то время как  мой график в эти дни  предельно насыщен – я иду  на работу  рано утром и возвращаюсь поздно ночью.

Финансовая экономия, конечно, входит в число  наших приоритетов, и мы  в  этом вопросе  последовательны. Но мы  должны  также понимать, что  существуют  расходы, которые  необходимо делать — для эффективной работы  системы  государственного управления и, почему нет, для  имиджа  нашей страны».




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации