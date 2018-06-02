Бывший главный тренер Manchester United Алекс Фергюссон выписался из больницы.

Как передает Арменпресс, об этом пишет The Sun. Шотландец уже встал на ноги. Согласно The Sun, когда он выйдет на стадион «Олд Тарфорд», чтобы следить за играми Manchester United – это только вопрос времени.

5 мая 76-летний специалист был госпитализирован, где ему сделали вторую операцию после инсульта.