Маркос Пизелли и Эдгар Малакян присоединились к национальной сборной  Армении

Два члена национальной сборной Армении присоединились к команде.

Как передает Арменпресс, национальная сборная Армении приступила к тренировкам. Вечером к тренировкам присоединились Маркос Пизелли и Эдгар Малакян. Камо Ованисян не смог присоединиться к тренировкам из-за проблем с документами.

2 июня предстоят еще 2 тренировки.

4 июня сборная проведет товарищескую встречу с командой Молдовы.