Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

Маркос Пизелли и Эдгар Малакян присоединились к национальной сборной  Армении


Два члена национальной  сборной  Армении присоединились к команде.

Как передает Арменпресс, национальная  сборная  Армении приступила к  тренировкам. Вечером  к тренировкам присоединились Маркос Пизелли и Эдгар Малакян. Камо Ованисян не смог присоединиться к  тренировкам из-за проблем с документами.

2 июня предстоят еще 2 тренировки.

4 июня  сборная  проведет товарищескую встречу с командой Молдовы.




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