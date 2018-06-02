Зидан возглавит сборную Катара

Уже бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит национальную сборную Катара.

Как передает Арменпресс, Зидан подпишет контракт на 4 года с ежегодной зарплатой 200 млн евро.

31 мая в беседе с журналистами главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе с поста главного тренера испанского королевского клуба. На встрече присутствовал президент «Реала» Флорентино Перес.

Пост главного тренера «Реала» Зинедин Зидан занял 4 января 2016г. В составе клуба он стал единственным в истории тренером, который привел команду к победе в Лиге чемпионов три раза подряд.