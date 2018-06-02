Аронян победил представителя  Азербайджана Мамедьярова — Norway chess

Лидер национальной сборной Армении по шахматам Левон Аронян одержал первую победу на Norway chess.

Как передает Арменпресс, в 4 туре проходящего в Ставангере международного турнира соперником Ароняна был представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров. Аронян играл белыми и на 70-м ходу заставил соперника сдаться.

После этой победы Аронян отстает от лидера Карлсена на 1 очко и занимает 6 место в турнирной таблице.