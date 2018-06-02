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Аронян победил представителя  Азербайджана Мамедьярова — Norway chess


Лидер  национальной  сборной  Армении по шахматам Левон Аронян одержал первую победу на Norway chess.

Как передает Арменпресс,  в  4 туре проходящего в  Ставангере международного турнира соперником Ароняна  был представитель  Азербайджана Шахрияр Мамедьяров. Аронян играл белыми и на 70-м ходу заставил соперника сдаться.

После этой победы Аронян отстает от лидера Карлсена на 1 очко и занимает 6 место в  турнирной таблице.




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